■「一生に一度こんな風に誰かを愛すことができたら、悪い夢でも2人は幸せなのかもしれないと思ってしまう」（家入レオ） 家入レオの書き下ろし新曲「No Control」が、佐藤勝利（timelesz）と高石あかり（「高」は、はしごだかが正式表記）がW主演するドラマ『アポロの歌』のエンディング主題歌に決定したことが発表された。あわせてエンディング主題歌版予告映像も解禁された。 1970年に『週刊少年キング』で連載された鬼才・手