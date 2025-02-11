2月10日付で森永乳業が出したニュースリリースに、衝撃を受ける人が続出した。《森永乳業株式会社は、ケーキアイスの「ビエネッタ」につきまして、2025年3月31日をもって販売を終了することになりましたことをご案内申し上げます》すぐに「ビエネッタ」がXのトレンド1位となり、タイムラインは嘆きの声で埋まった。著名人からも、「しょこたん」こと中川翔子は《販売終了をやめましょうよ、、販売再開の署名があるならするよ、