阪神の新外国人、ニック・ネルソン投手（29＝前フィリーズ）が沖縄・宜野座キャンプ第3クール初日の11日、ブルペン投球などで調整した。変化球も交えて22球を投じ、クイックモーションも確認。早ければ12日にも、打者を相手にしたライブBPへ初登板する。「やることは変わらず、このキャンプを通じてのレベルアップと、シーズンに向けた準備をする」ライブBPでは魔球ナックルを試投する可能性をほのめかし「投げる機会があれ