クライマックスに銀のテープが飛び出したのは、ライブ会場…ではなく、国民民主党の党大会です。国民民主党・榛葉賀津也幹事長：絶滅危惧政党、支持率は、ほぼ視力検査と同じだと。（以前は）様々なことを言われましたが。2024年の衆院選で大躍進し、存在感を増し続ける国民民主党の勢いは、11日の党大会にも表れていました。この日、会場では応援グッズとして知られるスティックバルーンを配布していました。式次第が進むたびに打