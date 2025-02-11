第107回全国高校野球選手権大会のキャッチフレーズコンクール（朝日新聞社、朝日放送テレビ、朝日放送ラジオ主催、日本高校野球連盟後援）で、広島県立呉宮原高2年、西村真宙（まひろ）さん（17）の作品が、応募7460点の中からグランプリに次ぐ優秀賞に選ばれた。優秀賞を受賞した広島県立呉宮原高の西村真宙さん=呉市の県立呉宮原高校、稲田信司撮影受賞作は「つきすすめ、夢満ちた夏。」。西村さんがこだわったのは「つきす