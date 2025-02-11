株式会社メディコス・エンタテインメントは、大人気漫画作品『北斗の拳』超像可動シリーズにて、北斗有情拳の使い手「トキ」をフィギュア化。2025年1月29日(水)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトおよび全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始した。超像可動「トキ」超像可動シリーズにバトルアクション漫画の金字塔『北斗の拳』より「トキ」が満を持して登場。原哲夫先生の徹底した