[カイロ １１日 ロイター] - パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスの幹部サミ・アブ・ズフリ氏は１１日、イスラエルの人質を解放する唯一の方法は停戦合意を順守することだと強調した。「（ハマスとイスラエル）双方が順守すべき合意があり、これが人質を解放する唯一の方法であることをトランプ（米大統領）は忘れてはならない」とロイターに語った。「脅しの言葉には何の価値もなく、問題を複雑にするだけだ」と指摘し