元K‐1世界王者でタレントの魔裟斗が11日にインスタグラムを更新。結婚記念日を報告し女優で妻の矢沢心との2ショットを披露すると、ファンから「理想の夫婦すぎます！」「ほんと素敵すぎる」といった声が寄せられた。【写真】魔裟斗＆矢沢心、結婚18年の2ショット魔裟斗が「今日で結婚18年！」と投稿したのは矢沢との2ショット。モノクロで撮影された写真には、笑顔で寄り添う2人の仲睦まじい姿が収められている。2007年に結