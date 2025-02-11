メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市の造り酒屋で、自衛隊員が酒造りを体験しました。 体験は、航空自衛隊の創設70周年を記念し、岐阜基地が地元企業とのコラボを目的に行いました。 11日は、飛騨市古川町にある創業明治3年の渡辺酒造店で、制服から法被に着替えた基地所属のパイロットら隊員8人が日本酒造りの工程を学んだあと、蔵人に教わりながら蒸し上がった酒米を麻の布に包んでタンクまで運ぶ作業などを体