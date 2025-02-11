先月２１日午後、慶尚南道昌原市（キョンサンナムド・チャンウォンシ）の注南（チュナム）貯水池。現在は高病原性鳥インフルエンザの拡散で散策路が閉鎖されているが、当時は平日午後にも韓国の代表的渡り鳥飛来地であるこの貯水池を訪れ堤防を散策する市民が多かった。彼らはマナヅルやオオハクチョウなど各種渡り鳥を見たり写真に撮ったりするのに余念がなかった。しかし彼らが一瞬驚く場所があった。貯水池の中にコの字型に造成