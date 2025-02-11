【東エルサレム＝福島利之】イスラエルの警察は９日、東エルサレムのパレスチナ人が経営する「エドゥケーショナル書店」を扇動容疑で捜索して約１００冊の本を押収し、店主ら２人を逮捕した。イスラエルの左派や欧州各国は、「文化を抹殺する暴挙」として非難した。逮捕されたのは、店主のマフムード・ムナ氏（４２）と甥（おい）のアハマド氏。警察当局は「扇動とテロ支援を含む本を販売した」と理由を説明した。両氏は１０日