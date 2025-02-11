ホワイトハウスで記者団に話すトランプ米大統領＝10日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、米国が輸入する鉄鋼、アルミニウムに25％の関税を課す布告に署名した。国内産業の保護が目的で、発効は3月12日。鉄鋼は日本などに設けていた関税の免除や無関税枠などの例外措置を廃止する。各国からの反発は必至で、関税の掛け合いになれば世界経済のサプライチェーンを揺るがしかねない。トラ