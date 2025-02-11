アメリカのトランプ大統領が中国の習近平国家主席と大統領就任後に電話会談を行ったと明らかにしたことに対し、中国外務省の報道官は11日、就任前の電話会談については認めたものの、就任後の電話会談については明確な回答を避けました。アメリカのトランプ大統領は10日に放送されたFOXニュースのインタビューの中で、大統領就任後に中国の習近平国家主席と電話会談したことを認め、「彼と話をするのは好きだ」と話しました。中国