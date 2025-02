俳優の永野芽郁が11日、都内で行われた『NAILIE AWARD 2024 授賞式』&『Beauty of the year 2025発表会』に参加した。その年のビューティートレンドを象徴する「Beauty of the year」に選出され、おしゃれに関するトークを展開した。【写真】顔を隠して照れ笑いする永野芽郁プライベートでは「お洋服はどのテイストも好きなのでクローゼットは3、4人住んでるじゃないかみたいないろんな系統のお洋服がある。ネイルはピンクベ