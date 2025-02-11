こちらは、きょう午前3時ごろ、千葉県大網白里市で水道管が破裂し、道路から水が噴き出している様子です。この影響で道路が陥没し、水道を管理する団体によりますと、穴は直径およそ2メートル、深さおよそ1.8メートルにも及びました。警察によりますと、水は高さ10メートルほどまで噴き出し、付近の住宅では2階にある窓ガラスが割れるなどしました。現在、水道管の破損と道路の陥没は復旧していて、けが人はいませんでした。