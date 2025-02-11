11日、証人出廷するため韓国憲法裁を訪れた李祥敏前行政安全相（右）＝ソウル（共同）【ソウル共同】韓国の李祥敏前行政安全相は11日、「非常戒厳」を宣言した尹錫悦大統領の罷免の是非を巡る憲法裁判所の弾劾審判に証人出廷し、尹氏の要請を受けて一部メディアへの水や電気の供給遮断を消防当局に指示したとの疑惑を否定した。消防庁長官に対して「指示する権限はない」と主張した。李氏は、戒厳令の際に尹氏の執務室で「断電