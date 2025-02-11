ネスレ日本は2月7日、2024年度 省エネ大賞輸送分野で、最高位の「経済産業大臣賞」を受賞したことを発表した。案件名は、「鉄道輸送を活用した持続可能な食品物流の革新」。受賞の理由は以下の通り。ネスレ日本は、バリューチェーン全体を通じ環境へ配慮する取り組みを行っており、物流分野においては、 二酸化炭素(CO2)排出量の低減のために、トラックから貨物鉄道や船舶などに輸送を切り替える 「モーダルシフト」を推進している