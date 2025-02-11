京都、鈴鹿と巡りトータル約800kmを走行ヒョンデ・コナがAUTOCAR JAPANのレポート車となった直後のこと。タイミングよく京都、鈴鹿と巡る取材があったので、連れ出してみることにした。【画像】レポート車ヒョンデ・コナ、今回の充電風景全20枚簡単にルートを記しておくと、筆者の自宅がある静岡県東部を出発し、新東名高速道路で西に向かい、東名高速などを走り京都市内へ。そこで何本か取材をこなし、その日は鈴鹿のホテルまで