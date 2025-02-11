陸上競技の国際連盟「ワールド・アスレチックス」は10日、男性ホルモンのテストステロン値が高い女子選手の出場資格の制限をより厳格にするよう協議すると発表しました。これまでワールド・アスレチックスは、出生時の性別と性自認が異なる“トランスジェンダー選手”について、「一定期間、テストステロンレベルを一定基準未満に下げること」を条件に、女子カテゴリーへの出場を認めてきました。去年の夏に開催されたパリ五輪で、