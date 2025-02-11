国民民主党の党大会であいさつする古川代表代行＝11日午後、東京都墨田区国民民主党は11日、東京都内で党大会を開いた。所得税が発生する「年収103万円の壁」引き上げや、ガソリン値下げなどの実現に全力で取り組むと強調。「『手取りを増やす』ことが最重要の政治課題」と明記した2025年度活動方針を採択した。党勢拡大に向け、夏の参院選では改選1人区にも積極的に候補者を擁立する姿勢を明確にした。年収の壁を巡っては、自