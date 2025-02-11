ゴンチャ ジャパンでは、”ゴンチャの春の風物詩”として知られるデザートドリンク｢いちご杏仁｣を、2025年2月17日(月)より期間限定で販売いたします。とろんとしたなめらかな食感がクセになる、大人気の｢いちご杏仁｣が今年も登場。さらに平成を思い起こさせる、”一期一会”とのコラボ企画も順次開催中です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 春だけの｢いちご杏仁｣が期間限定で登場 ゴンチャの期間限定ドリンク