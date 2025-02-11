元プロ野球選手とバド選手のパーカー三兄弟広島などで活躍した元プロ野球選手、金石昭人さんがインスタグラムを更新。バドミントン元世界王者の桃田賢斗とのショットを公開「ちょっと痩せたか？」と心配しつつも、バドミントン界のスター選手にエールを送った。金石昭人さん(左)と桃田賢斗(インスタグラムkaneishiakihitoより)金石さんは「カネやんファミリー年明け、久しぶりの飯会ちょっと痩せたか？まだまだバドミント