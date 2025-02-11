気象庁発表 【写真を見る】今後の気温はどうなる？ 東北地方の気温は向こう5日間程度は平年並か高い見込み2週間気温予報全国・東北の天気は？気象庁 2週間気温予報 北海道地方の気温は、向こう５日間程度は高く、その後は平年並でしょう。東北地方、東・西日本、沖縄・奄美の気温は、向こう５日間程度は平年並か高いでしょう。その後は寒気の影響を受けやすいため低く、かなり低くなる所が多いでしょう。また、東日本の日