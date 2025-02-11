中谷元・防衛相、ヘグセス米国防長官（ゲッティ＝共同）日米両政府は、中谷元・防衛相とヘグセス国防長官の会談を3月下旬にも日本で開催する調整に入った。日米首脳会談の合意事項を踏まえ、安全保障分野の緊密な連携を推進するとともに、覇権主義的な動きを強める中国を念頭に置いた抑止力、対処力強化の具体策を協議する。ヘグセス氏の就任後初の対面会談で、日本の国会日程を見据え最終判断する。複数の関係者が11日明らかに