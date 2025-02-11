アメリカのトランプ大統領は、バイデン政権が推進した紙製のストローの導入を中止する大統領令に署名しました。【映像】「馬鹿げた状況だ」トランプ氏が大統領令に署名「馬鹿げた状況だ。だから、プラスチックのストローに戻るんだ。問題ないと思う」（トランプ大統領）トランプ大統領は10日、政府機関で使うストローを紙製からプラスチック製に戻す大統領令に署名しました。紙製のストローは製造コストが高く、プラスチック製