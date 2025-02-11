フリーアナウンサー石井亮次（47）が11日、MCを務めるTBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。札幌市の民間動物園が建造物を無許可で建設したことについて市から除却命令を検討されている問題についてコメントした。民間動物園のノースサファリサッポロは05年の開業時に10棟ほどだった違法建築物が、昨年には150棟まで増えていたという。札幌市の秋元克広市長は10日の会見で「違法建築物があるだけではなく宿泊施設を