桜島の南岳山頂火口で11日午後1時32分に噴火があり、中量の噴煙が火口から1000mの高さまで上がり、南東に流れました。 桜島は噴火警戒レベル３の入山規制が継続中です。桜島で噴火が発生した場合には、１１日午後９時から１２日午前０時までは火口から北東方向に降灰が予想されます。しています。 ・ ・ ・