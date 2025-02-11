2月11日朝の高知県内は放射冷却の影響で各地で冷え込みました。高知市では氷点下1℃となり、最低気温が0℃未満の冬日となるのは8日連続です。午前9時前の高知市のはりまや橋公園にある水場では、うっすらと氷が張っていました。11日朝の県内は放射冷却の影響で各地で冷え込み、最低気温は四万十町窪川で氷点下5.3℃。梼原町で氷点下5℃。四万十市中村で氷点下3.2℃。高知市でも氷点下1℃と、16の観測地点のうち13地点で0℃を下回り