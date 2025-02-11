アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/11営業日時点＝ 上海重油 1.28％ 上海ゴム 0.92％ 大連ポリエチレン 0.26％ 大連とうもろこし 0.21％ 上海銅 -0.15％ 上海異形鉄筋 -1.13％ ＊数値は前日比％