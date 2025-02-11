※このお話は作者はいどろ漫画さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじOLルナは女の武器を使い何不自由なく過ごしていたが、同部署に新入社員のぶりっこアンリがやってきたことで、その立場を脅かされることに…！ある日、本社から赴任してきたイケメン・池谷を巡ってバトルが勃発。だが、池谷が既婚者＆妻が妊娠中だと判明し、ルナは自ら離脱する。その後、池谷とアンリが交際してい