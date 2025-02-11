ノロウイルスによる食中毒が、日本全国で相次いでいる。ウイルスの特徴や感染しないための注意点を、専門家に聞いた。 ■高校生21人が症状訴えたケースも…全国で相次ぐ「ノロウイルス」による食中毒 岐阜県岐阜市の喫茶店で、2025年1月20日に食事をした高校生21人が、下痢や嘔吐などの症状を訴えた。生徒たちの便などからノロウイルスが検出され、保健所は食中毒が発生したとして、店を営業禁止の処分にした。