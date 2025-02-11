埼玉県八潮市で起きた「道路陥没事故」。関西各地でも下水道管の異常や地下に空洞がないかなどについて、点検が進められています。八潮市の事故現場と“同じような下水道管”がある大阪府・兵庫県・奈良県に対しては、国交省から点検結果の報告を求められ、路面陥没の可能性について詳細な調査も行われます。関西では大阪府・兵庫県・奈良県が『点検結果の報告』を求められる今回、事故が起きた埼玉県八潮市の現場と“同じよう