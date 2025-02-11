2月9日、日曜劇場『御上先生』（TBS系）の第4話が放送された。同局の看板ドラマ枠で、初主演に挑むのは松坂桃李だ。「松坂さんが演じるのは、東大卒で文部科学省のエリート官僚・御上孝。『官僚派遣制度』を通して教育現場に出向を命じられた御上が、私立進学校の3年生の担任として “教育再生” を目指す学園ドラマです。初回放送の平均世帯視聴率は12.2％（関東地区・ビデリサーチ調べ）を記録し、同局のヒット作『VIVANT』