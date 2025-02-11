【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■コラボPVではここでしか見られない未公開シーンも収録！「Almond Chocolate」ワンコーラスがお披露目 3月7日から公開される、宮世琉弥主演映画『顔だけじゃ好きになりません』と、ILLITが歌う主題歌「Almond Chocolate」とのコラボPVが解禁された。 「Almond Chocolate」は、本作のために書き下ろされたILLIT初の日本オリジナル曲で、初の映画主題歌となる楽曲。聴いた瞬