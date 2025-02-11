2025年2月6日、中国のポータルサイト・捜狐に人気アニメ「鬼滅の刃」のレビュー記事が掲載された。（本記事はネタバレを含みます）記事はまず、「主人公・竈門炭治郎（かまどたんじろう）はもともと炭を売って生計を立てる心優しい少年だった。しかし、ある日、家に帰ると、家族は鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）によって惨殺され、唯一生き残った妹の禰豆子（ねずこ）は鬼へと変貌していた。家族の仇を討ち、禰豆子を人間に戻すため