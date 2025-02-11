■プロ野球練習試合楽天 4−6 日本ハム （11日・金武町ベースボールスタジアム）日本ハムは楽天に競り勝ち、今季初対外試合で白星を挙げた。試合は水野達稀（24）の適時打で先制。終盤には清宮幸太郎（25）に適時打が飛び出すなど相手にリードを渡さず。15安打6得点の猛攻で逃げ切った。日本ハムを率いる新庄剛志（53）監督は就任3年目となった昨季、2年連続でリーグ最下位だったチームを2位へ導き、6年ぶりのCS進出を決めた。