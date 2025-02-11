ITTF（国際卓球連盟）は11日、最新の世界ランキングを発表。先週開催の「WTTシンガポール・スマッシュ」は、五輪や世界選手権と同じポイント数が付与されるだけに、日本勢にも変動がありました。混合ダブルスでは、松島輝空選手と張本美和選手の“そらみわ”ペアが6つ順位を上げて8位に浮上。シンガポール・スマッシュで躍進の準優勝を果たしたことで、1400ポイントを獲得。多くのライバルを追い抜く結果となりました。男子シング