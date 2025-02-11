■プロ野球練習試合中日0ー4DeNA（11日北谷）中日はDeNAとの対外試合初戦に完封負け。昨季は球団史上初の3年連続最下位となり、今季から井上一樹監督が就任。3位から日本一となったDeNAを相手に、先発の松木平が2回に2点を失い先制を許すと、3番手で登板の育成左腕・岡田俊哉が3番・井上絢登に被弾するなど2回2失点。一方の打線は7回まで毎回得点圏に走者を進めるも、あと1本が出ず、14残塁を喫し力尽きた。先発のプロ5年