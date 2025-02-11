■プロ野球練習試合中日 0−4 DeNA （11日・Agreスタジアム北谷）DeNAは中日に今季初の対外試合で完封勝利を飾った。試合は序盤、井上絢登（24）に先制打、加藤響（22）に適時内野安打が飛び出し2点をリード。さらに井上がソロ本塁打を放つなど4点を挙げた。井上、度会隆輝（22）は2安打、加藤は3安打で猛打賞の活躍。投げては先発の石田裕太郎（23）が3回無失点、2番手・庄司陽斗（23）らが無失点リレーで繋いだ。沖縄・宜野