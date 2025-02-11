取材に応じる仮谷清志さんの長男実さん1995年2月末に起きた目黒公証役場事務長拉致事件の逮捕監禁罪などで服役したオウム真理教の平田信元幹部（59）が2022年4月の満期出所後、事件で亡くなった事務長仮谷清志さん＝当時（68）＝の長男実さん（65）と7回にわたり面会していたことが分かった。実さんが11日までの取材に明らかにした。面会を重ねる中で、出所後の就労状況や示談金の支払いペースについて話をし、今月1日に支払い