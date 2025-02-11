歌手「織姫＆彦星」の彦星ことレコード会社社長の福本繁幸氏が１１日、前日に栃木県庁を訪れ、福田富一知事を表敬訪問したことを報告した。先月急逝した織姫こと坂本三千代さん（享年６１）の思いを届けた。織姫＆彦星は栃木県を地盤に活動し、２０１６年リリースの「幸せの瞬間」は足利市のご当地ソングにもなった。福田知事への表敬訪問は、かねて坂本さんが希望していたもの。福本氏が極秘で話を進めていた中、坂本さんは先