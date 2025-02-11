[１１日 ロイター] - 英エネルギー大手ＢＰが発表した第４・四半期決算は、利益が前年同期比６１％減の１１億７０００万ドルとなった。精製マージンの悪化が響いた。新型コロナウイルス感染拡大の影響で利益が急減した２０２０年第４・四半期以来の低水準だった。ロイターは先週末、物言う株主（アクティビスト）として知られる米エリオット・インベストメント・マネジメントがＢＰの株式を取得したと報じた。ＢＰのエネルギー