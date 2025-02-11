【モデルプレス＝2025/02/11】世界最大級のオンラインエンターテインメントサービスを提供するNetflixは、Netflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」を2月18日より全10話、一挙世界独占配信することを発表。この度スタジオMCの小泉今日子と令和ロマン（高比良くるま※高は正式にははしごだか／松井ケムリ）のインタビュー映像が解禁された。【写真】Netflix新恋リア「オフライン ラブ」出演する美男美女10人◆Netflixリアリテ