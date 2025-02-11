【モデルプレス＝2025/02/11】俳優の古屋呂敏が11日、自身のInstagramを更新。THE RAMPAGEの長谷川慎との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】古屋呂敏＆長谷川慎、密着2ショット公開◆古屋呂敏＆長谷川慎、密着2ショットを公開2人は、2024年に放送されたMBS／TBSドラマイズム「恋をするなら二度目が上等」で共演し、“ろびまこ”の愛称で人気を集めるほど。古屋は「2025もよろしく もうすぐ放送から1年か 早いね〜」と