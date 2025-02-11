ルームウェアブランド「SNIDEL HOME（以下、スナイデルホーム）」がサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初めてコラボレーションした商品を、2月14日（金）より全国店舗で発売する。12日（水）からはオンラインストアで先行発売も行われ、オンライン限定カラーも登場する。「スナイデルホーム」と「ハローキティ」とのコラボ商品が、2月12日よりオンラインストアで発売、2月14日より全国店舗で発売2024年に50周年