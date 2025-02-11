歌手の相川七瀬が１１日、自身のＳＮＳを更新。小学生時代のショットを公開した。相川はインスタグラムに「Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ大阪。凱旋です楽屋に入ったら、私の小学校時代、６年５組の幼馴染（おさななじみ）たちからの嬉しい楽屋花みんなで、わたしのライブでプチ同窓会らしい」と記し、小学６年生の頃の集合写真をアップ。「ちなみに私は右端に写ってます一番真ん中は私の親友だった彼女。お空から一緒に見ててね