女性５人組ロックバンド、ＳＨＯＷ―ＹＡがデビュー４０周年を迎え、活動が勢いづいている。体力勝負の「１００本ライブ」に挑んでいるほか、４月２９日には東京・日比谷野外大音楽堂でライフワークとなった女性だけの祭典「ＮＡＯＮのＹＡＯＮ」を開催する。ボーカルの寺田恵子が意気込みを語った。（鶴田裕介）１９８５年にメジャーデビューした女性バンドの先駆けだ。「限界ＬＯＶＥＲＳ」「私は嵐」など次々とヒットを放っ