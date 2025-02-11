タレント揃いのレアル・マドリード攻撃陣に割って入れるだろうか。スペイン『MARCA』が「ミニ・ハーランド」とまで呼ぶ逸材がいる。現在主にレアル・マドリード・カスティーリャでプレイしている20歳のFWゴンサロ・ガルシアだ。ハーランドと同じタイプのFWというわけではなく、ガルシアはウイングでプレイすることも多い選手だ。ただ、今季はカスティーリャが所属するスペイン3部のプリメーラ・フェデラシオンにて22戦21ゴールと圧