ファンタジーＳ勝ち馬で阪神ＪＦで１７着だったダンツエラン（牝、栗東・本田優厩舎、父ロードカナロア）は報知杯ＦＲ（３月８日、阪神・芝１４００メートル）から始動。同レースには紅梅Ｓ２着のインブロリオ（牝、栗東・吉村圭司厩舎、父アドマイヤムーン）、同６着のキャッスルレイク（牝、栗東・松下武士厩舎、父サートゥルナーリア）も出走を予定する。シンザン記念４着のマイネルチケット（牡、栗東・宮徹厩舎、父ダノン