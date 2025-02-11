【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ＩＶＥ（アイブ）が３日にリリースしたサードミニアルバム「ＩＶＥＥＭＰＡＴＨＹ」が発売初週にミリオンセラーを記録した。所属事務所が１１日、発表した。「ＩＶＥＥＭＰＡＴＨＹ」の売上枚数は韓国ＣＤセールス集計サイトのハントチャートの集計で１０４万８０４８枚に上り、今年発売されたＫ―ＰＯＰのアルバムでは最多を記録した。ＩＶＥはサードシングル「Ａｆｔｅｒ